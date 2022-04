Sfila il cellulare dalla tasca di una suora, i poliziotti lo bloccano: 30enne arrestato

Ha derubato una suora, sfilandole il cellulare dalla tasca. Ma non sapeva che i poliziotti avevano lo sguardo puntato su di lui e lo hanno bloccato subito.

Il fatto

Era il pomeriggio di martedì 5 aprile, verso le 15.30. In zona stazione gli agenti della Squadra mobile, sezione criminalità diffusa, stavano facendo un servizio di controllo quando qualcuno ha attirato la loro attenzione. Un 30enne tunisino, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, già accusato di spaccio e reati contro il patrimonio. Ad attirare l’attenzione dei poliziotti è stato il comportamento dell’uomo: si guardava attorno studiando i passanti, come se stesse cercando qualcosa. I poliziotti lo hanno seguito fino al passaggio pedonale di via della Pace. Una suora e una sua conoscente stavano aspettando di attraversare, il semaforo era rosso e chiacchieravano tranquillamente. Il 30enne, senza farsi notare dalle due donne, si è avvicinato e da dietro ha sfilato il cellulare della suora dalla tasca. Lei non si è accorta di nulla se non che il ladro si è dato alla fuga e gli agenti sono scattati all’inseguimento. Dopo pochi passi lo hanno raggiunto e bloccato. Hanno restituito il cellulare alla suora e poi hanno portato in Questura il ladro, in stato di arresto. Il processo per direttissima di è concluso con una condanna a 6 mesi di reclusione.