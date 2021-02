Furto di superalcolici, viaggiatore ubriaco in bus e droga sotto la siepe: 3 interventi delle volanti

Tre gli interventi delle volanti della polizia nella giornata di giovedì con gli agenti che sono dovuti accorrere in un supermercato e a una fermata di autobus di linea per un uomo molesto.

Superalcolici

Alle 12 di giovedì gli operatori sono accorsi al supermercato In's di via Rubaltelli all'Arcella dove è stato fermato uno straniero che aveva nascosto 11 bottiglie di superalcolici del valore complessivo di 98 euro all'interno di un cartone di vino di basso costo nella speranza che la cassiera non si accorgesse. Lo straniero, un bengalese di 43 anni, regolare, è stato denunciato in stato di libertà per furto.

L'autobus

Due ore più tardi una volante è intervenuta in via Lagrange a Brusegana in ausilio al personale di BusItalia che era alle prese con un soggetto ubriaco che non voleva smontare dal bus di linea. L'uomo si è sentito male e sul posto è stata fatta intervenire un'ambulanza che l'ha trasferito al pronto soccorso dove è stato sedato e curato.

Droga

Nel pomeriggio, verso le 17.40 in via Valeri, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti quasi 8 grammi di marijuana nascosta sotto a una siepe.