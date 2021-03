Ruba tra gli scaffali del supermercato e viene scoperto: denunciato 51enne

L'uomo è stato "pizzicato" dai dipendenti del supermercato Alì di Selvazzano Dentro sabato pomeriggio verso le 17: sul posto i carabinieri che l'hanno indagato in stato di libertà

A notare il furto sono stati alcuni dipendenti che hanno fermato l'uomo prima delle casse. Nei guai è finito un 51enne padovano che è stato denunciato dai carabinieri intervenuti sabato pomeriggio al punto vendita Alì di via Scapacchiò a Selvazzano Dentro.

Il furto

Verso le 17 l'uomo, residente a Teolo, è stato "pizzicato" mentre nascondeva all'interno di una borsa una serie di alimenti per un valore complessivo di 50 euro, cercando di portarli via senza pagare. Scoperto dai dipendenti, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato il ladro. La merce è stata restituita e rimessa negli scaffali dato che era ancora in ottime condizioni.