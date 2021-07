Ruba in un supermercato e scappa: poco dopo viene preso dai carabinieri

Un 37enne è stato denunciato per tentato furto: inizialmente è riuscito a eludere la sorveglianza ma dopo la presentazione di una denuncia i carabinieri si sono messi sulle sue tracce

/ Via Monte Cengio

Pizzicato a rubare in un supermercato sulle prime era riuscito a scappare. Ma non l’ha fatta franca perché i carabinieri lo hanno tallonato fino a trovarlo.

Il fatto

Lunedì 5 luglio è finita la fuga di un 37enne moldavo residente a Padova. L’uomo era stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza dell’Eurospar di via Montecengio a Padova mentre cercava di nascondere della merce e non pagarla. Sul momento il 37enne è riuscito a evitare la vigilanza e a dileguarsi ma i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e denunciarlo per tentato furto.