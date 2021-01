Infila nella borsa la merce pensando di non essere vista: 38enne denunciata per furto aggravato

Ha infilato tutto nella borsa, pensando di non essere vista. Ma aveva torto. La donna è stata denunciata.

Il fatto

Intorno alle 18 del 12 gennaio una 38enne di Curtarolo si è recata all’Aliper di Fontaniva. Dopo essersi aggirata tra gli scaffali, ha infilato nella borsa merce di diverso genere per un valore complessivo di 150 euro e poi ha preso la via delle casse senza pagare. Nella mattinata di giovedì 14 gennaio, i carabinieri della compagnia di Cittadella hanno formalizzato la denuncia per furto aggravato nei confronti della donna.