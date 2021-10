Nascondono del cibo nelle borsette: madre e figlia denunciate per furto

Madre e figlia hanno rubato del cibo da un supermercato, nascondendolo tra altra merce regolarmente pagata.

Il fatto

Lunedì 4 ottobre i carabinieri hanno denunciato due donne, madre e figlia di 50 e 30 anni, residenti a San Giorgio delle Pertiche e già note alle forze di polizia. Intorno alle 17 di quel pomeriggio le due si sono recate al supermercato Prix di San Giorgio delle Pertiche. Quando sono arrivate alla cassa hanno pagato alcune cose, per non dare nell’occhio, mentre hanno nascosto del cibo per un valore di 70 euro nelle borsette. Sono state denunciate per furto in concorso.