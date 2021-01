Due furti in supermercati diversi quasi nello stesso momento: denunciati una 23enne e un 47enne

La ragazza è stata vista mentre nascondeva degli alimenti in borsa e usciva senza pagarli, mentre l'uomo entrava e usciva dal negozio nascondendo abiti e come copertura comprava ogni volta una bottiglia di alcolici

Due occasioni diverse, lo stesso reato. La polizia ha fermato due persone che hanno commesso un furto all’interno di un supermercato.

Via dei Colli

Nel pomeriggio di mercoledì 20 gennaio una 23enne della provincia di Padova si è recata all’Alì di via dei Colli. Si aggirava per gli scaffali con fare sospetto e il vicedirettore del supermercato l’ha seguita senza farsi vedere. Così ha scoperto che la ragazza nascondeva prodotti nella borsa. L’ha tenuta d’occhio fino alle casse e quando ha visto che non ha pagato, ha chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati hanno preso in custodia la 23enne che nel frattempo è stata fermata da un commesso per non lasciarla fuggire. È stata denunciata per furto.

Piazza Mazzini

Quasi nello stesso momento un’altra volante è stata chiamata dal personale dell’In’s di piazza Mazzini per lo stesso reato. In questo caso, un 47enne romeno continuava a entrare e uscire dal supermercato più e più volte, continuando ad acquistare alcolici. Una delle dipendenti ha deciso di capirne di più e lo ha seguito. L’uomo si è diretto al reparto vestiario, prendeva un giubbotto e lo infilava sotto al suo. È partita quindi la chiamata alla polizia che ha bloccato l’uomo mentre usciva per l’ennesima volta dal supermercato e denunciandolo per furto.