Entrano nell'albergo dismesso e tentato di rubare i tavolini in acciaio: denunciati

Sono entrati di soppiatto nell’albergo ormai dismesso e hanno cercato di rubare dei tavoli in acciaio. Ma i carabinieri li hanno fermati.

Il furto

Nella mattinata di mercoledì 9 febbraio i carabinieri di Montegrotto hanno denunciato due maghrebini di 39 e 33 anni residenti a Solesino, entrambi regolari, per tentato furto in concorso. I due sono entrati nell’hotel Imperial che al momento non è aperto. L’obiettivo era rubare nove tavolini in acciaio e radica, per farci cosa non è chiaro. I tavolini sono stati restituiti all’avente diritto.