Con una scusa abbraccia un 77enne e gli sfila 130 euro: 28enne denunciata

Lo ha abbracciato con una scusa e gli ha sfilato dalle tasche 130 euro. La vittima è un 77enne di Monselice che ha subito denunciato il fatto ai carabinieri.

Il fatto

Mercoledì 13 aprile i carabinieri della stazione di Monselice hanno chiuso le indagini su un furto commesso nel centro cittadino. Una 28enne di origine romena, già gravata da precedenti di polizia, è stata denunciata per furto. La donna lo scorso 22 marzo si trovava a Monselice e ha individuato un 77enne del posto. Gli si è avvicinata, ha scambiato due parole e con una scusa lo ha abbracciato. Non certo per un gesto d'affetto reale, ma per mettergli le mani in tasca e rubargli 130 euro. La vittima, appena si è resa conto del furto, è andata dai carabinieri che hanno avviato le indagini.