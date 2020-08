Cade dal tetto in vetro e poi scappa calandosi da una grondaia: preso il ladro "equilibrista"

Pensava fosse una buona idea scappare dai tetti. Invece, attraversando una lastra di vetro è caduto dentro un magazzino. Catturato e denunciato dalla polizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vicenda

Nel pomeriggio di domenica 30 agosto un 29enne tunisino si è arrampicato sui tetti delle case di via San Biagio. Attraversando una lastra di vetro che faceva da tetto a un magazzino l’ha rotta ed è caduto all’interno. Sorpreso dal proprietario rincasato da poco ha cercato di scappare calandosi da una grondaia sul cortile retrostante l’edificio, tra via Rinaldi e via San Biagio, tentando di raggiungere via Altinate. Il proprietario di casa ha dato l’allarme e la polizia ha diramato a tutte le pattuglie una descrizione del fuggitivo, trovato poco dopo in via Gabelli, ferito. È stato denunciato per tentato furto in abitazione e danneggiamento del tetto in vetro. Non contento, una volta portato in pronto soccorso, ha rubato il portafogli a un paziente sedato che, al risveglio, ha dato l'allarme. Il ladro acrobata ha così finto un miracoloso ritrovamento ma la polizia ha capito il gioco. È stato denunciato per furto aggravato e portato al centro di permanenza di Gradisca d'Isonzo con un ordine di espulsione.