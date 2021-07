Rubano vestiti da una stireria mentre la titolare non guarda: è caccia ai ladri

Si sono presentati alla stireria dicendo di dover ritirare dei vestiti per un’azienda. E mentre la titolare verificava, i due uomini hanno rubato alcuni capi d’abbigliamento.

Il furto

Era l’ora di pranzo di giovedì 15 luglio quando due uomini si sono presentati in una stireria di Tombolo. Sono arrivati con un furgone bianco e hanno detto di dover prendere dei vestiti puliti per conto di un’azienda. La titolare, prima di dar via i capi di abbigliamento, si è allontanata quel poco che bastava a fare un paio di telefonate. Voleva vederci chiaro. E in quei pochissimi minuti i due uomini hanno preso a caso dei vestiti da donna e sono scappati a bordo del furgone. Quando la donna se ne è accorta ha fatto denuncia ai carabinieri che ora sono sulle tracce dei malviventi.