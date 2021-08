Ruba lo zaino a un uomo seduto su una panchina: rintracciato e arrestato

Ha approfittato di un momento di distrazione e ha afferrato lo zaino sulla panchina. I carabinieri hanno rintracciato e arrestato il ladro.

Il furto

Nella serata di lunedì 9 agosto un 47enne marocchino senza fissa dimora si trovava in Prato della Valle. In quel momento un 36enne residente a Padova di origine afghana si è seduto su una panchina e ha appoggiato lo zaino al suo fianco. Il 47enne, con un movimento fulmineo, ha afferrato lo zaino ed è corso via mentre il 36enne urlava «Al ladro!». I carabinieri, chiamati dalla vittima, si sono messi alla ricerca del ladro: trovato poco dopo, è stato arrestato per furto aggravato.