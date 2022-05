Il futuro dell'uomo nello spazio: il racconto di Tommaso Ghidini incanta gli studenti a Mpx

L'intervento del dott. Ghidini ha completamente catturato l'attenzione del pubblico non soltanto per la descrizione precisa e appassionata della sua carriera e del suo lavoro all’ESA

Dopo aver inviato sulla Stazione Spaziale Internazionale un proprio esperimento per lo studio della salute ambientale, ancora "l'uomo e lo spazio" sono stati al centro dell'attività didattica del Liceo scientifico Romano Bruni nell'incontro con Tommaso Ghidini organizzato il 28 maggio presso la sala MPX di Padova. L'evento ha aperto ai partecipanti (tra cui tanti studenti insieme a docenti e genitori) orizzonti ampi e profondi. Orizzonti subito spalancati dal saluto caloroso e autorevole, rivolto in particolare ai giovani, portato dal prof. Giampaolo Piotto, Direttore del Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali "Giuseppe Colombo" - CISAS dell'Università di Padova, ente che ha patrocinato l'evento.

Ghidini è approdato all’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nel 2007, lavorando come esperto di meccanica della frattura e failure investigation. Nel 2009 è stato chiamato a occupare la posizione di Ingegnere della Qualità e Sicurezza del razzo VEGA (Vettore Europeo di Generazione Avanzata), il razzo più recente della famiglia dei lanciatori ESA, fino al lancio di qualifica avvenuto con successo nel Febbraio 2012. Nel 2012 viene promosso a Capo della Sezione di Tecnologia dei Materiali e dal 2017 dirige la Divisione di Strutture, Meccanismi e Materiali dell’ESA. La Divisione, avvalendosi di laboratori e centri di calcolo di fama e livello mondiale, garantisce l’integrità strutturale dell’intera gamma di programmi e missioni spaziali dell’ESA.

L'intervento del dott. Ghidini ha completamente catturato l'attenzione del pubblico non soltanto per la descrizione precisa e appassionata della sua carriera e del suo lavoro all’ESA, ma anche e soprattutto per gli squarci di umanità e di bellezza che ha offerto. A dialogare con lui a tutto campo c’erano le cinque liceali del laboratorio di lettura (Martina, Beatrice, Sara, Eleonora e Letizia) e la prof.ssa Zanandrea, docente di Matematica e Fisica al Liceo Romano Bruni. Hanno posto domande incalzanti, argomentate con passi del libro Homo Caelestis, e hanno permesso a tutti di ascoltare straordinarie risposte.

Oltre a questi argomenti il fil rouge che ha condotto la mattinata è stato l’invito continuo a non rinunciare ai propri sogni. Tantissimi gli esempi in campo ingegneristico e spaziale: il problema non è solo avere intelligenza o un’intuizione geniale, il punto è la perseveranza, la continua volontà, il fatto che uno ritorna sul proprio sogno trovando la strada per poterlo realizzare. E se questo porta al successo uno sa di non essere arrogante perché il suo successo è frutto dell’umiltà e del e del lavoro.