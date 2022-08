Sorpreso a rubare su un auto, strattona la vittima: arrestato per tentata rapina

Un furto su auto si è trasformato in tentata rapina. Nei guai è finito ieri, 4 agosto 2022, un cittadino romeno, C.D.D. di 35 anni, in Italia senza fissa dimora. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Carmignano di Brenta, l'indagato si è portato nel parcheggio del supermercato Prix di Galliera Veneta. Ha scelto l'auto da scassinare e con un cacciavite è riuscito ad aprire la portiera. Mentre era all'opera per rubare alcuni componenti del cambio della vettura, è arrivata la legittima proprietaria dell'auto. Il malvivente ormai scoperto ha strattonato la vittima gettandola a terra.

Seppur ferita la donna è riuscita a chiamare il 112. Sono arrivati i carabinieri che poco distante hanno rintracciato il cittadino dell'Est e l'hanno arrestato per tentata rapina. Oggi è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto con contestuale rilascio dell'indagato che è stato condannato ad una pena di 1 anno e 8 mesi. La donna al pronto soccorso di Cittadella è stata giudicata guaribile in tre giorni per dolori alla spalla sinistra e uno stato ansioso provocato dalla brutta esperienza.