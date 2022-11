Un rogo devastante distrugge una casa. Nessun ferito, danni ingenti

E' andata completamente distrutta l'abitazione di via Marconi a Galliera Veneta nella quale ieri 10 novembre alle 18,30 si è sprigionato un pauroso incendio. Non si segnalano feriti o intossicati visto che il rogo è partito quando la famiglia era fuori.

I fatti

I Vigili del fuoco sono arrivati sul luogo della segnalazione in tempi rapidi con squadre provenienti da Castelfranco Veneto, Padova e Cittadella. L'attività è andata avanti fino all'una di notte odierne. Sono stati interessati 14 operatori che hanno lavorato con due autobotti e due autopompe, oltre all'autoscala. Le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza sono andate avanti per parecchie ore a causa del numeroso materiale e complementi d'arredi custoditi all'interno dell'abitazione. Sulle cause che hanno portato all'incendio al momento i Vigili del fuoco non escludono alcuna ipotesi, ma la pista più accreditata è quella di un banale corto circuito ad un elettrodomestico posto all'interno della casa. I danni sono incalcolabili. Il crollo del tetto della residenza ha reso di fatto inagibile lo stabile, costringendo i proprietari a passare la notte fuori in attesa di organizzarsi per i prossimi giorni.