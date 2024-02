Sfida la legge, ma finisce per pagarla cara: pusher 50enne in carcere

Dopo essere stato graziato una prima volta ha continuato a sfidare la legge e inevitabile per lui è arrivato il conto da pagare con la giustizia. Il 9 febbraio i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno rintracciato e arrestato a Galliera Veneta un uomo di 48 anni del posto, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. E' stato intercettato a bordo di un’auto mentre stava transitando sulla statale 53 di Postumia. E' stato sottoposto a controllo e, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina del peso lordo complessivo di 4.5 grammi occultata all’interno del fondello di una bussola. Avendo il ragionevole sospetto che nella sua abitazione potesse nascondere altre sostanze illecite, i militari con l’ausilio di un’unità cinofila hanno effettuato la perquisizione domiciliare. Qui, sebbene non sia stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente, è stato trovato diverso materiale idoneo al confezionamento delle dosi e che quindi è stato sequestrato. Al termine delle operazioni l’uomo è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Cosa era successo

L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per diversi precedenti in materia di spaccio di stupefacenti, lo scorso 15 gennaio è stato arrestato dai carabinieri poiché è stato trovato in possesso di 55,2 grammi di eroina nascosti negli slip e pronti per essere ceduti sulla piazza cittadellese. Il Gip del tribunale di Padova, convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel territorio di Galliera Veneta. Da quel momento, però, l’uomo ha più volte violato le prescrizioni imposte con tale provvedimento e, ignorando le limitazioni alla sua libertà personale, si è in più occasioni spostato in altri comuni. I carabinieri però non lo hanno mai perso d’occhio e hanno segnalato gli abusi all’autorità giudiziaria che ha così sostituito la misura cautelare dell’obbligo di dimora con quella più grave della custodia cautelare in carcere, idonea a impedire la reiterazione dell’ipotesi di reato per cui l’uomo è indagato.