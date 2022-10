Incidente stradale nel cuore della notte: due feriti

Incidente stradale oggi 2 ottobre alle 4,40 del mattino. Lo schianto si è verificato a Galliera Veneta lungo via Monte Grappa.

I fatti

Per cause ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Cittadella si sono scontrate una Mercedes e una Smart. Nell'impatto entrambi i conducenti sono rimasti feriti. In via monte Grappa, oltre ai sanitari e alle forze dell'ordine sono arrivati i Vigili del fuoco dala vicina sede di Cittadella. I pompieri hanno lavorato non poco per estrarre il conducente della Smart dalle lamiere contorte dell'abitacolo. Il ferito è stato poi preso in carico dai sanitari che, dopo averlo stabilizzato, l'hanno trasportato in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferito, ma in maniera più lieve anche l'automobilista al volante della Mercedes.

Viabilità

L'incidente, pur essendo avvenuto nel cuore della notte, ha creato qualche problema alla viabilità. Tempo necessario agli operatori di terminare gli accertamenti e mettere in sicurezza l'area. Poi è toccato ad un carroattrezzi rimuovere i mezzi incidentati. La situazione del traffico è tornata alla normalità attorno alle 7.

Accertamenti

Una volta giunti in ospedale i due feriti sono stati sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Nello schianto non sono rimaste coinvolte ulteriori auto.