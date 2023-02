Cade in un sentiero e si schianta contro una pianta: ferito un ciclista

Cade dalla mountain bike, ciclista ferito. E' successo oggi 4 febbraio alle 14. Una squadra del soccorso alpino di Padova è intervenuta lungo la pista Blu line di Monte Gallo a Galzignano Terme. L'allarme alla centrale operativa è stato lanciato per un ciclista di 32 anni di Torreglia che è caduto rovinosamente a terra durante un allenamento sui Colli.

Cosa è successo

Da una prima ricostruzione l'atleta stava percorrendo con un gruppo di amici il tracciato per le mountain bike quando, probabilmente dopo l'urto con una pianta, ha perso l'equilibrio finendo addosso ad un albero. Nell'impatto ha riportato un trauma sia alla spalla che ad un braccio. Impossibilitato a proseguire, è stato necessario chiamare i numeri d'emergenza. Sette soccorritori sono scesi assieme a un infermiere dell'ambulanza per 800 metri e lo hanno raggiunto. Prestate le prime cure e caricato in barella, il ciclista è stato poi trasportato in discesa per un tratto all'incrocio con un altro sentiero meno ripido, da dove risalire sulla strada. Caricato in ambulanza, è stato quindi accompagnato all'ospedale di Schiavonia. Dopo gli accertamenti clinici, le sue condizioni sono comunque apparse rassicuranti.