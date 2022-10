Latitante scovato in villeggiatura alle Terme e arrestato

Latitante in villeggiatura alle Terme nonostante su di lui pendesse un ordine di carcerazione per bancarotta fraudolenta.

I fatti

Un uomo di 59 anni originario di Bolzano, ma residente in Germania, convinto di passare inosservato, ha soggiornato negli ultimi giorni in un albergo di Galzignano Terme. Grazie alla stretta collaborazione tra le strutture ricettive e le forze dell'ordine, ieri sera, 19 ottobre, la centrale operativa del 112 ha appreso che tra gli ospiti dell'hotel vi era un uomo gravato di un procedimento penale in pendenza.

Il blitz

Una pattuglia della Radiomobile di Abano si è subito portata all'hotel e ha identificato il sospettato. L'indagato è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato associato alla Casa circondariale Due Palazzi di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli è stato notificato un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Roma per bancarotta fraudolenta. Reati che, secondo l'accusa, sarebbero stati commessi nella Capitale nel 2010. Il cinquantanovenne dovrà ora scontare una pena di sei anni.