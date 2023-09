Nel terrazzo spuntano due piante di marijuana: nei guai una donna

Ieri mattina, 7 settembre, i carabinieri della stazione di Galzignano Terme, nell’ambito di un’attività d’indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona Termale, hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa di una donna di 57 anni di Galzignano Terme. I dubbi hanno trovato positivi riscontri e la residente è finita nei guai.

La perquisizione

A casa della donna son o state rinvenute due piante di marijuana alte rispettivamente 125 e 135 centimetri, amorevolmente curate. Per la donna, dal particolare pollice verde, è scattata la denuncia, in stato di libertà, per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre le piante sono state sequestrate. Gli investigatori dell'Arma della Compagnia di Abano, impegnati nella lotta allo spaccio, negli ultimi giorni hanno raccolto informazioni confidenziali in paese. Una volta circoscritta l'attività, hanno proceduto alla perquisizione. Non è dato sapere al momento se la donna sia una consumatrice "fai da te", oppure la marijuana prodotta sarebbe stata a sua volta rivenduta.