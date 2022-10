Festeggiati i 200 anni dalla nascita del Corpo Forestale dello Stato

Il Gruppo Carabinieri Forestali ha organizzato oggi 14 ottobre, in occasione del duecentesimo anniversario dell’istituzione del Corpo Forestale dello Stato, l’evento con lezioni e dimostrazioni pratiche rivolte agli alunni delle scuole medie, durante il quale sono stati esposti materiali e pannelli appositamente predisposti per far conoscere la legalità ambientale nel corso degli incontri con gli studenti delle scuole primarie e secondarie.

L'evento

In virtù di un protocollo d'intesa esistente tra il Gruppo carabinieri forestale e l’Ente Parco Colli Euganei si è voluto che questo momento di festa fosse organizzato a Galzignano Terme in accordo con il presidente del Parco Riccardo Masin che è anche sindaco della cittadina termale. Gli alunni delle scuole medie hanno potuto toccare con mano quanto i carabinieri Forestali svolgono nell’ambito della loro attività di prevenzione e tutela del territorio, della flora e della fauna.

Hanno presenziato alla Giornata del Corpo Forestale dello Stato, oltre al presidente del Parco dei Colli Euganei Riccardo Masin, il direttore Michele Gallo, il comandante del Gruppo Carabinieri Forestale tenente colonnello Federico Corrado, il comandante del Nucleo Carabinieri CITES di Venezia tenente colonnello Elisabetta Tropea e il comandante della Compagnia Carabinieri di Abano Terme capitano Carmelo Recupero.

Riccardo Masin

«E’ una giornata importante per l’Ente Parco perché vengono festeggiati i 200 anni del Corpo forestale dello Stato, ora Carabinieri Forestali – ha dichiarato il presidente del Parco Colli Euganei Riccardo Masin - sono felice che i carabinieri abbiano scelto l’Ente Parco per la promozione della loro attività nelle scuole del comune dove sono anche sindaco. Il fatto di fare sinergia e squadra ci permette di avere maggiore controllo del territorio dando le giuste risposte ai cittadini del Parco».