Gara ciclistica e Fiera di San Pietro: domenica 26 giugno cambia la viabilità

La concomitanza tra il passaggio della corsa ciclistica «Gran fondo città di Padova» al mattino e della mostra mercato su viale Stazione e via Claudiana in occasione della solennità patronale dei Santi Pietro e Paolo porterà significative modifiche alla viabilità nella zona centrale di Montegrotto Terme domenica prossima, 26 giugno.

Gara ciclistica

«Nella mattinata dalle ore 09.30 sino alle 12.00 circa ci potrà essere qualche disagio per i cittadini - spiega la comandante della polizia locale, Cristina Moro –in particolare modo anche per gli alberghi ubicati lungo le strade dove la circolazione sarà temporaneamente sospesa, hotel Millepini, hotel Explanade Tergesteo, hotel Vulcania e hotel Marco Polo. Abbiamo già avvisato preventivamente tutti gli stabilimenti termali di Montegrotto affinché possano organizzarsi ed indirizzare al meglio i propri ospiti e personale dipendente». Nel corso della gara ciclistica “Gran Fondo Città di Padova”, i corridori entreranno a Montegrotto Terme da via Regazzoni Alta e percorreranno via Scagliole, Piazza della Libertà, via Cataio, viale della Croce Rossa (vecchia Circonvallazione), via Caposeda, via Roma (Strada Romana) per proseguire diritti verso Padova. In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti in gara.

Sospensione temporanea

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione sarà vietato il transito delle strade e l’attraversamento da parte sia di veicoli sia di pedoni. Sempre domenica 26 giugno dalle 7 alle ore 20, in occasione della festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, il tratto di Claudiana compreso tra l’intersezione con viale Stazione e via Plinia e viale Stazione, dall’ingresso all’hotel Marco Polo all’ingresso dell’Hotel Vulcania saranno chiusi per consentire lo svolgimento della tradizionale mostra mercato della Fiera di San Pietro. Le rampe di accesso al Duomo resteranno aperte alla circolazione per coloro che desiderino partecipare alle funzioni religiose.

Viabilità

Nell’area chiusa alla circolazione ci sarà anche il divieto di sosta su ambo i lati dalla mezzanotte del sabato sino alle ore 20 di domenica 26 giugno. Il servizio di linea di trasporto pubblico varierà momentaneamente il proprio tragitto da Piazzale Stazione proseguendo su Via Marza, Via Roma, Corso Terme con direzione Abano Terme; analogo sarà il percorso di ritorno, provenendo da Abano Terme con direzione Montegrotto Terme - capolinea di Turri.