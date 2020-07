Vuole far esplodere la casa satura di gas: trasportato in ospedale con gravi ustioni

Aveva pianificato tutto, scrivendo anche una lettera in cui riferisce di non riuscire ad accettare la fine del matrimonio. La strage, però, è stata fortunatamente evitata: un 61enne è stato ricoverato in ospedale con ustioni sulla parte superiore del corpo (non è in pericolo di vita) dopo aver cercato di far saltare in aria la propria abitazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

È successo a Vigodarzere: l'uomo aveva acceso una fiamma dopo aver saturato la casa di gas, così da "innescarlo". Una volta udito il botto i residenti hanno subito chiamato i vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme ai carabinieri di Vigodarzere e Cadoneghe e ai sanitari del Suem 118 con tanto di elisoccorso. I pompieri stanno ultimando le operazioni di messa in sicurezza dello stabile.