Nascondevano gasolio a volontà in garage: denunciati per ricettazione

Nascondevano oltre un metro cubio di gasolio, 1.245 litri. Come li avevano ottenuti? Non hanno saputo spiegarlo e per questo i carabinieri li hanno denunciati per ricettazione.

Il fatto

Nella mattinata di lunedì 7 giugno i carabinieri della stazione di Carmignano di Brenta con i colleghi della stazione di Piazzola sul Brenta hanno eseguito una perquisizione in una casa a Presina di Piazzola. Dentro il garage sono state trovate 33 taniche da 25 litri e altri due fusti da 210 litri ciascuno pieni di gasolio. I carabinieri hanno chiesto spiegazioni ai tre inquilini, tre modalvi di 61, 43 e 20 anni, su dove avessero preso tanto gasolio e a cosa servisse. I tre però non hanno saputo rispondere. Così il gasolio è stato sequestrato e i tre sono stati accusati di ricettazione. Ora i carabinieri cercheranno di capire da dove provenga il gasolio. Il 60enne e il 20enne sono stati denunciati anche per furto e tentato furto in relazione a specifici episodi avvenuti a Carmignano di Brenta e presso un’azienda di San Pietro in Gu, nei mesi di aprile e maggio 2021.