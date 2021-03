Violenza sulle donne: torna in piazza il gazebo informativo della polizia e girerà i mercati cittadini

In mattinata era all'Arcella, domani sarà alla Guizza. I poliziotti, appositamente formati sul tema, hanno parlato con i residenti che si recavano a fare la spesa spiegando quali sono le leggi che proteggono la donna dalla violenza di genere

Il gazebo della polizia di Stato, dopo aver trascorso la prima settimana di marzo in piazza Cavour, è tornato in piazza Azzurri d’Italia per fare informazione sulle leggi che difendono la donna dalla violenza di genere.

L’iniziativa

La mattina di martedì 16 marzo i poliziotti sono tornati sul campo contro la violenza sulle donne. Il gazebo è tornato per il mercato rionale dell’Arcella e diverse persone incuriosite si sono fermate a chiedere informazioni al personale appositamente formato sul tema. Con il ritorno della zona rossa il rischio è che l’accentuato isolamento acuisca tensioni già presenti, inghiottendo le donne in una pericolosa spirale di violenza e silenzio. A metà mattina anche il questore Isabella Fusiello ha raggiunto il gazebo e ha parlato con i residenti che andavano a fare la spesa al mercato. Domani, mercoledì 17 marzo, il presidio informativo sarà in piazzale Cuoco alla Guizza.