Parte la campagna informativa della polizia sulla violenza domestica: ecco come proteggersi

Il gazebo resterà in piazza Cavour dal 1 all'8 marzo: personale della polizia di stato informeranno uomini e donne sugli strumenti in vigore per proteggersi dalle violenze domestiche

Informare e sensibilizzare sono le parole d’ordine dell’iniziativa della polizia di stato che parte oggi, 1 marzo, e si chiuderà l’8 marzo. In piazza Cavour è stato allestito un gazebo per la campagna informativa sul tema della violenza domestica.

L’iniziativa

«Ci sarà personale della polizia che spiegherà quali sono gli strumenti posti a difesa della donna – spiega il questore Isabella Fusiello – Primo fra tutti l’ammonimento secondo il quale la donna non deve sporgere denuncia né andare a processo: si tratta di un colloquio con operatori appositamente formati per capire come si può risolvere il conflitto familiare». La maggior parte delle segnalazioni che arrivano alla centrale patavina riguarda proprio liti e conflitti domestici. Un fenomeno che sta aumentando in modo preoccupante. «Per una settimana saremo sul territorio per parlare con donne e uomini. Dobbiamo ricordare che non è un problema che riguarda solo il mondo femminile – puntualizza Fusiello – Anzi, dobbiamo lavorare sull’uomo».