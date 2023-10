Il generale dei Carabinieri Rispoli in visita ai reparti della Forestale

Il Generale di Corpo d'Armata Andrea Rispoli, nuovo Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFA), ha effettuato una due giorni di visite ai reparti, agli scenari operativi e alle aree protette di valore naturalistico che vedono impegnati i Carabinieri della specialità forestale nella Regione del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

La visita è iniziata con una immersione nelle foreste di Tarvisio, nelle Alpi Friuliane, fra le Carniche e le Giulie. Un’area che include riserve naturali integrali e biogenetiche per una superficie di 24.000 ha in prossimità del confine austriaco e sloveno, la più grande area forestale italiana gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Tarvisio.

A Padova nella Caserma “Codotto e Maronese”, sede del Comando Legione Carabinieri “Veneto”, il Generale Rispoli ha incontrato una rappresentanza dei Reparti della specialità. Sono seguiti gli incontri istituzionali con il Sig. Prefetto di Padova Dr. Francesco Messina e il Sig. Procuratore Capo f.f. di Padova Dr.ssa Maria D’Arpa, durante i quali sono stati approfonditi gli aspetti più strettamente connessi all’operatività di quella che, per forze in campo e per attività espletate, possiamo definire la polizia ambientale più grande d’Europa. Del resto occorre sottolineare come l’Italia costituisca il più ricco scrigno di biodiversità animale e vegetale d’Europa a cui occorre aggiungere produzioni agroalimentari tipiche immerse in un paesaggio di incommensurabile bellezza. Valori culturali ed ambientali presenti nella Regione con eccellenze riconosciute in tutto il mondo.

Il Comandante si è intrattenuto con le donne e gli uomini che quotidianamente espletano i compiti istituzionali sul territorio, non solo a contrasto dell’illegalità in danno alla natura ma anche per espletare una preziosa opera di monitoraggio ambientale e di controllo del territorio a supporto delle istituzioni e degli enti territoriali. Il Generale ha proseguito l’itinerario raggiungendo la città di Venezia dove ha visitato il Gruppo Carabinieri Forestale di Venezia e il Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia, competente a prevenire e contrastare gli illeciti in materia ambientale, oltre che nel Veneto, anche in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Sempre nella città lagunare il Comandante di Vertice dell’Arma ha incontrato il Sig. Prefetto, dr. Michele Di Bari, con il quale è stata ricordata la sinergica e preziosa collaborazione dei Carabinieri Forestali con la Regione del Veneto per l’esecuzione di attività finalizzate alla salvaguardia di Venezia, con particolare riferimento alla tutela ambientale ed al disinquinamento del bacino scolante in laguna di Venezia, impegno specifico che si aggiunge a completamento della più generale azione di vigilanza, controllo e monitoraggio svolta dalla specialità con particolare attenzione nelle aree umide della laguna.