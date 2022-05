Piccolo gheppio ferito salvato da residenti e vigili del fuoco

Un giovane gheppio salvato dai vigili del fuoco. Poco dopo mezzogiorno di ieri 22 maggio, dopo essere stati contattati da alcuni residenti, i vigili del fuoco di Padova sono intervenuti in via Curzola all'Arcella per il recupero di un piccolo gheppio ferito, ritrovato in un giardino condominiale. Non essendo nelle condizioni di volare, il piccolo rapace è stato recuperato dai pompieri e messo in una gabbietta nell'attesa di essere consegnato a un falconiere che dovrà prestargli le cure necessarie. La ferita non sembra grave.