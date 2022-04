Ghetto in fiore, un successo la XX edizione

La Cia - Agricoltori italiani Padova, in collaborazione con l’Assessorato al commercio e attività produttive del Comune di Padova, ha organizzato la XX edizione della mostra mercato del giardinaggio, che si svolge domenica 3 aprile, dalle 9.30 alle 18.

XX Edizione

La 20esima edizione di questa manifestazione che è comunemente conosciuta come “Ghetto in Fiore”, ha visto una partecipazione massiccia di visitatori. «Sempre un’occasione unica per vivere e scoprire una delle zone più suggestive della città, oggi con tanti colori e profumi in più», ha commentato l'assessore al commercio del Comune di Padova, Antonio Bressa.