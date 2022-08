Ghiacciai, gli scienziati: «Siamo nella fase terminale della loro vita»

Nona tappa della Carovana per il Clima, promossa da Legambiente nell'ambito del progetto Life ClimAction che ha l'obiettivo di informare la comunità sui temi dell'Agenda 2030 dell'Onu, del Patto Europeo per il Clima e del Green New Deal. L'incontro, alla presenza della stampa, si è svolto in una delle sale prospicenti il museo di geografia, in via del Santo a Padova.

Stando alle previsioni degli esperti, il ghiacciaio della Marmolada nel giro di meno di 15 anni potrebbe scomparire del tutto. Lo dicono le rilevazioni del Comitato Glaciologico Italiano.Il ghiacciaio della Marmolada ha subito una riduzione superiore al 70%. Negli ultimi quarant'anni la sola fronte centrale è arretrata di più di 600 metri, provocandone una risalta in quota di circa 250 metri. Dati che non lasciano dubbi e che sono stati presentati. «La Regina della Dolomiti sta perdendo il suo gigante di ghiaccio più in fretta delle altre vette — dichiara Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente — con rotture di equilibri secolari e accelerazioni di fenomeni anche tragici. Ma non devono essere tristi episodi di cronaca a doverci ricordare che siamo in piena emergenza climatica. Occorre più consapevolezza di quel che sta accadendo e soprattutto un nuovo rapporto tra uomo-natura. Basta considerare la montagna come un luna-park e basta infrastrutturazione a tutti i costi, utile invece pensare a questa come uno straordinario spazio di sperimentazione della sostenibilità». Aldino Bondesan, Comitato Glaciologico Italiano e Università di Padova, evidenzia: «Il Ghiacciaio della Marmolada è un fondamentale termometro dei cambiamenti climatici per la sua rapida risposta anche alle piccole variazioni di precipitazioni e temperatura. Fenomeni come il distaccamento dello scorso 3 luglio sono frequenti nei ghiacciai e fanno parte della loro normale dinamica. Ciò che desta maggior preoccupazione è la progressiva accelerazione del ritiro glaciale: se saranno confermati gli attuali andamenti anche nei prossimi anni, è molto probabile che il ghiacciaio della Marmolada scompaia prima del 2040».