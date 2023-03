Giallo in via Goito, trovata morta in casa una donna di 56 anni

Una donna di 56 anni è stata trovata priva di vita questa mattina, 27 marzo, nella sua abitazione di via Goito. Sul posto è subito arrivata la polizia scientifica, ma non è ancora chiara la causa del decesso. Sul posto sarebbe stato ritrovato anche un coltello, ma le indagini sono in corso ma non si esclude il suicidio. Non si conoscono ancora le generalità della vittima.

Sos

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere:

Telefono Amico 02 2327 2327 o Whatsapp al 345/0361628

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.678.