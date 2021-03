Il "giardino dei diritti" rappresenta l'attività dei carabinieri per la difesa dei consumatori

Il rapporto di collaborazione è ormai saldo e per la giornata mondiale dei diritti dei consumatori, il comando carabinieri per la tutela agroalimentare ha ideato un disegno che racchiude in sé tutto il lavoro svolto per proteggere la sicurezza alimentare.

L’iniziativa

Si chiama il “giardino dei diritti” ed è la rappresentazione grafica del quadro normativo vigente. Il sole simboleggia la protezione data dai carabinieri mentre nei petali dei diversi fiori ci sono la definizione di consumatore, gli obblighi degli operatori del settore, le informazioni che questi ultimi devono fornire ma anche le norme di derivazione comunitaria, il codice del consumo e la legislazione nazionale in materia. Le nuvole rappresentano le insidie che possono offuscare il rapporto consumatore/operatore.