Giochi di luce, di acqua e di fuoco: "Water in time", lo spettacolo di Ferragosto a Montegrotto Terme

Montegrotto Terme punta sull’acqua per festeggiare un Ferragosto davvero speciale. Un’enorme fontana virtuale di 16 metri per 4 sarà allestita al Parco Mostar e per due volte alle 21 e alle 23 andrà in scena “Water in time”, il nuovo spettacolo delle Fontane Danzanti già acclamatissime nella cittadina termale per lo spettacolo natalizio.

"Water in Time”

"Water in Time” avrà come base un mix di colonne cinematografiche famose e soundtracks che variano dalla lirica al rock. Su queste si scateneranno a ritmo di musica getti d’acqua e fasci di luce. Effetto speciale destinato a strabiliare i presenti è lo Tsunami Jet, un enorme muro d’acqua sparato da potentissimi compressori fino a 30 metri di altezza.

Turismo

«Mi piace - spiega l’assessore alle Manifestazioni turistiche - riprendere in questo evento che è il clou della nostra estate, l’elemento dell’acqua, caratteristica identitaria del nostro territorio, assieme alla luce e al fuoco. Sarà un bel modo di festeggiare tutti assieme questa estate così diversa dalle altre. Raccomando ai cittadini e agli ospiti che vogliono partecipare di prenotarsi per tempo in modo da avere il posto garantito nonostante le restrizioni imposte dalle norme anti-Covid».

Posti

Lo spettacolo, della durata di circa 30 minuti, si svolgerà sabato 15 agosto su due turni, con inizio alle 21 e alle 23. Ingresso gratuito con posti limitati su prenotazione obbligatoria. Si può prenotare online su: https://bit.ly/FontaneDanzantiMontegrotto2020 oppure telefonando ai numeri: 049 8928762 - 049 8928788. L’amministrazione raccomanda ai partecipanti di presentarsi agli eventi con largo anticipo rispetto all’inizio degli spettacoli, per consentire le procedure di registrazione ed assegnazione dei posti.