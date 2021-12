Rapina in gioielleria, portati via preziosi in argento e contanti

Hanno minacciato il commesso della gioielleria con pistola e coltello per farsi consegnare i preziosi e poi sparire. I carabinieri sono sulle loro tracce.

La rapina

Nel pomeriggio di martedì 28 dicembre due persone sono entrate nell’oreficeria Touch di via Padova a Cartura. Il volto seminascosto dalla mascherina, hanno finto di essere semplici clienti guardandosi attorno. Poi hanno estratto una pistola e un coltello con cui hanno minacciato il commesso. Si sono fatti consegnare alcuni oggetti in argento e 300 euro che erano in cassa, poi sono scappati a bordo di un’auto. I carabinieri della compagnia di Abano Terme li stanno cercando.