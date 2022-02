Tensioni alla manifestazione no vax, Giordani: «Comportamenti intollerabili, Padova chiede serenità»

«Tutti, nessuno escluso, devono condannare senza ambiguità questi comportamenti: non sono tollerabili complicità e silenzi». Non usa mezzi termini Sergio Giordani, sindaco di Padova, nel commentare quanto accaduto nel tardo pomeriggio di sabato 12 febbraio in piazza delle Erbe, quando nel corso di una manifestazione non autorizzata di anti Green Pass una persona è stata arrestata e due denunciate.

Sergio Giordani

Prosegue il sindaco Giordani: «Io non ho mai avuto dubbi in merito: dalla parte della scienza e del buon senso, sempre. Piena solidarietà alle forze dell’ordine e un ringraziamento sincero a loro: hanno svolto il loro lavoro con grande professionalità pur davanti alle gravi provocazioni no vax, evitando così che lo scenario in piazza potesse essere molto peggiore. Padova chiede serenità, vuole vivere questo momento di ripresa con calma e nel segno del buon senso. Padova non vuole eccessi e violenze ma moderazione e quiete. I padovani hanno diritto a vivere la loro città serenamente».