Giordani: «Non proibisco cortei, ma ci sarà l'obbligo di mascherine, distanziamento e di steward»

Come aveva già anticipato più volte lui stesso, al sindaco Giordani spetta occuparsi della salute pubblica. Per questo parte dell'ordinanza presentata oggi 11 novembre in Prefettura porta la sua firma e sostanzialmente obbliga chiunque partecipi ad una manifestazione ad indossare la mascherina, a rispettare il distanziamento sociale e prevede l'impiego di steward per verificare che vengano rispettati.

I contagi

«Le padovane e i padovani sono persone tolleranti e di buon senso, ognuno può esprimere la propria opinione perché è un diritto costituzionale, ma non esiste il diritto a mettere a repentaglio la salute dei più fragili e di tutti nel mentre di una pandemia mondiale che uccide e non è ancora finita» spiega il sindaco Giordani «.ed è mio dovere agire a tutela di ciascuno, secondo il semplice principio che la salute è un bene primario e la libertà di ognuno su temi che possono mettere a gravissimo rischio le persone, finisce dove inizia quella degli altri. Padova non vuole tornare indietro, non vuole tornare a restrizioni e i padovani hanno diritto a vedere tutelata la loro salute, il loro lavoro e il loro futuro. I contagi in Veneto hanno sfondato quota 1000 al giorno, dai nostri ospedali e ancor di più da quelli di Trieste giungono notizie che allarmano. Non è tempo di polemiche, ma di azioni rapide e di buon senso».

L'ordinanza

E' lui stesso a spiegare la decisione e l'ordinanza sul canovaccio di quella firmata la scorsa settimana dal sindaco di Trieste: «Chi vorrà manifestare, in tutto il territorio comunale, sulla base di una mia ordinanza, dovrà farlo con la mascherina, con le distanze di sicurezza e con un servizio d’ordine. Diversamente le forze dell’ordine dovranno intervenire con le sanzioni previste, sia penali che amministrative. Spetterà poi ovviamente a Questore e Prefetto valutare cosa e come autorizzare, o meno sulla base delle direttive nazionali, delle direttive prefettizie, della mia ordinanza e dei dati di fatto».

La democrazia

«Oggi la collaborazione istituzionale, il senso civico già mostrato dai padovani e la prudenza sono aspetti decisivi per non vanificare tutti gli sforzi e risultati raggiunti fino ad ora. Tutti dobbiamo assumerci le dovute responsabilità e la comunità deve rimanere coesa - chiude Giordani - e non ci sono tifoserie, ci sono da evitare ulteriori tracolli sanitari ed economici, c’è da garantire la libertà di ognuno di noi per non tornare a restrizioni pesanti e questo obiettivo grazie ai vaccini oggi è alla nostra portata. Abbiamo visto anche a Padova migliaia di morti e tante famiglie spezzate, è un dovere civico far sì che quei giorni drammatici non tornino».

Sanzioni

Chi contravviene al provvedimento del Questore rischia una sanzione da 103 a 413 euro e l'arresto fino a sei mesi, mentre per quanto riguarda il provvedimento sindacale la sanzione minima per chi contravviene è di 400 euro. I due provvedimenti scadranno il 31 dicembre 2021, in modo da tutelare il Natale dei padovani.