Giordani ordina la messa in sicurezza della palazzina dove ha ceduto il box. Nessuno potrà tornare a casa

Il sindaco Sergio Giordani firma un'ordinanza e vieta ai condomini della palazzina di via Cardinale Bessarione di tornare in casa. Dopo il crollo del pavimento di uno dei garage della palazzina avvenuto lunedì sera, il primo cittadino si è recato sul posto. Ieri ha poi sottoscritto un provvedimento all'amministratore di condominio di procedere immediatamente (non oltre le 24 ore dalla data di notifica) alla messa in sicurezza dell’edificio, ponendo in essere tutte le misure necessarie (chiusura degli accessi all’edificio ed all’area condominiale di pertinenza, chiusura dei servizi di adduzione del gas, della corrente elettrica e acqua, installazione di opere provvisionali….) utili a contenere il pericolo di ulteriori crolli o il verificarsi di situazioni pericolose ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità. Inoltre, obbliga a procedere con estrema urgenza a mezzo di tecnici abilitati ad effettuare tutte le verifiche e gli accertamenti necessari (relazione geologica, relazione geotecnica, idoneità statica, sondaggi di vario tipo) al fine di intervenire con opere che ripristinino la stabilità e la sicurezza dell’edificio. Sono 12 le famiglie evacuate lunedì sera, che nel frattempo hanno trovato accoglienza da amici e parenti.

La perizia

A lavoro però ci sono già degli ingegneri e altri liberi professionisti, che entro la settimana dovrebbero sciogliere ogni dubbio sulle cause del crollo del pavimento del garage che ha risucchiato un auto sottoterra. Per ora non si può escludere nulla, anche se la situazione sembra essere concentrata solo al piano terra. Ora dal Comune aspettano la relazione degli ingegneri, dalla quale potrebbe anche emergere un problema più vasto o lieve.