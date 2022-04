Giordani: «Ricordiamo e celebriamo gli eroi e i martiri della resistenza partigiana»

La giornata del 25 Aprile, festa della liberazione dal nazifascismo, è, come ha ricordato il Sindaco Sergio Giordani, «il giorno in cui ricordiamo e celebriamo gli eroi e i martiri della resistenza partigiana».

Anpi

La celebrazione di questo importante giorno è iniziata presso il cippo che ricorda padre Placido Cortese rapito e assassinato dai nazisti per aver aiutato decine e decine di prigionieri civili, politici ed ebrei del campo di internamento di via Chiesanuova. «Grazie all’ANPI e a tutte le associazioni che promuovono l’insostituibile opera di memoria attiva specie tra i ragazzi più giovani», ha detto Giordani in Chiesanuova. Le celebrazioni ufficiali e poi continueranno per tutta la giornata. Tante le occasioni di ricordo e memoria nel segno della libertà, della resistenza e della pace.

Alla presenza della massime autorità civili e militari le celebrazioni sono poi proseguite sul Liston.