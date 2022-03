Vittime della strada, Giordani: «Giornata tragica. Dramma enorme che colpisce tutta la comunità»

Anche il sindaco Sergio Giordani è rimasto particolarmente colpito dalla tregedie sulle strade di oggi, dove hanno perso la vita una donna di 37 anni ed un bambino di appena 3 mesi. Nei giorni scorsi, altri incidenti mortali avevano coinvolto dei padovani, per uno dei weekend più neri degli ultimi anni. Oggi la tragedia che ha coinvolto un neonato in via Plebiscito, mentre in mattinata sulla tangenziale era deceduta una giovane mamma. Dopo aver partecipato al convegno "Politiche familiari per il territorio veneto" di Anci Veneto con il Forum delle Associazioni Familiari (a cui hanno preso parte anche la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti e l'Assessora Regionale Manuela Lanzarin) ha dichiarato: «Esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle giovanissime vite spezzate in questa giornata davvero tragica. Non ci sono parole per esprimere il profondo dolore che tutta la comunità prova davanti a drammi così enormi».