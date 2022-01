Cade durante una gita e sbatte la testa, muore sul colpo

Il malore, la caduta. Giorgio Franceschini, 72 anni, di Piazzola sul Brenta, è morto cadendo dalla scalinata dei Murazzi di Ca' Roman (Venezia) facendo ciò che amava di più, il trekking.

La caduta

Erano quasi le due di pomeriggio di sabato 29 gennaio. Franceschini era a Pellestrina e stava salendo la scalinata di Ca' Roman. Una delle tante gite che amava fare. Non è ancora chiaro se abbia avuto un malore o sia inciampato. Il 72enne è caduto fino al camminamento in cemento. Trauma cranico, è morto sul colpo. La guardia costiera di Chioggia è arrivata subito notando la confusione che si era creata attorno all'uomo. Poi sono arrivati i carabinieri e il 118 ma non si poteva fare nulla.