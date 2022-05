Giornata ecologica, aperte le adesioni

Sono aperte le adesioni per la seconda edizione della «Giornata ecologica» in programma a Montegrotto Terme per sabato 14 maggio. Con lo slogan «Raccogliamo inciviltà, seminiamo rispetto», i volontari che si ritroveranno alle 8.30 del mattino a parco Mostar riceveranno pinze e sacchi e avranno l’indicazione della zona da pulire.

Rifiuti

Fino a mezzogiorno saranno incaricati di raccogliere rifiuti nelle vie, piazze e parchi della città. Chi vuole partecipare deve iscriversi compilando il modulo sul sito www.montegrotto.org e presentarsi munito di guanti protettivi e possibilmente di gilet rifrangente. Chi vuole ulteriori informazioni può richiederle alla mail noicisiamo@montegrotto.org. «Ai volenterosi - afferma il volontario Civico Andrea Chilovi, ideatore dell’iniziativa - l’amministrazione comunale offrirà un rinfresco finale».