Giornata ecologica, il sindaco: «L'abbandono di rifiuti ricade per costi e salute su tutta la collettività»

Si è svolta ad Agna, sabato 9 aprile, un'iniziativa comunale volta alla sensibilizzazione e al rispetto dell’ambiente. Una giornata ecologica che ha coinvolto la locale protezione civile ed alcuni volontari civici. La pulizia è stata coordinata dalla Protezione Civile di Agna. Sono stati raccolti parecchi sacchi di rifiuti colmi mozziconi di sigarette, mascherine, bottiglie di vetro e di plastica, cartacce, lattine e altri rifiuti domestici. Sono stato raccolti anche dei pneumatici nel fossato che costeggia la provinciale che congiunge Agna con Arre.

«Ringrazio di cuore la nostra instancabile Protezione Civile - ha commentato il sindaco Piva Gianluca - sempre operativa e gli assessori e il vice sindaco che hanno organizzato l'evento. Voglio ricordare - conclude il Sindaco Piva - che il nostro ambiente va rispettato e che ci sono gli appositi cestini in paese dove gettare i rifiuti oltreche' la raccolta differenziata porta a porta. Dobbiamo avere comportamenti civili e non gettare rifiuti che sono fonte di inquinamento e un costo per l'intera collettività».