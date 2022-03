Giornata di lotta ai disturbi alimentari, il comune si veste di lilla

In occasione dell’undicesima Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla per focalizzare l’attenzione sui Disturbi del Comportamento Alimentare, riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio nel giorno del 15 marzo, la Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’Associazione Ali di Vita ODV e l’ULSS 6 EUGANEA invitano la Cittadinanza all’inaugurazione di una panchina lilla anche di fronte ULSS 6 EUGANEA in Piazza De’ Claricini. La Città di Selvazzano Dentro, in collaborazione con l’Associazione Ali di Vita ODV da marzo 2016 organizza diversi progetti di sensibilizzazione, informazione, formazione, ascolto, supporto psicologico con colloqui professionali, rivolti ai cittadini, ai genitori, agli adolescenti, agli insegnanti, allenatori ed educatori.

Fiocchetto lilla

«Vogliamo ricordare – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – l’undicesima Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, simbolo della sensibilità verso le problematiche legate ai Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). Dal 2017, per questa importante Giornata Nazionale, ricordiamo che abbiamo sempre esposte tre Panchine Lilla: una all’ingresso del Municipio, una all’ingresso della nostra Biblioteca e l’anno scorso abbiamo inaugurato la prima panchina lilla esterna al Parco Baleno, a Tencarola. Per l’occasione da martedì 15 marzo 2022 tutte le sere per una settimana Palazzo Eugenio Maestri si illuminerà di lilla. La Città di Selvazzano Dentro conferma ancora una volta la volontà di tenere alta l’attenzione sui Disturbi Alimentari, soprattutto in questo periodo di particolare difficoltà da parte di tanti giovani e famiglie».

Disturbi alimentari

Il Fiocchetto Lilla è il simbolo della lotta ai Disturbi Alimentari. È nato dalla volontà di un genitore per ricordare chi non ce l’ha fatta, ma anche per lanciare un messaggio di speranza per chi può e deve chiedere aiuto, per chi è rimasto in silenzio troppo a lungo. E’ un simbolo che vuole unire la voce di tantissimi genitori, associazioni per costruire una cultura fondata sull’ascolto, che possa abbattere il muro dei pregiudizi e lasciare spazio alla condivisione. In data 19 giugno 2018, la Giornata del Fiocchetto Lilla è stata sancita dalla Presidenza del Consiglio e il 15 marzo è stato riconosciuto istituzionalmente come Giornata Nazionale contro i Disturbi dell’Alimentazione. «Noi Volontari dell’Associazione “Ali di Vita” – spiega la Presidente dell’Associazione “Ali di Vita ODV” Loredana Borgato – condividiamo questo forte messaggio e assieme alla Città di Selvazzano Dentro, con il simbolo che ci accompagna da sei anni, la Panchina Lilla, porteremo avanti il nostro operato con l’ascolto e la condivisione che da sempre ci permette di avvicinare le famiglie e farle uscire dalla paura, dalla vergogna, per sostenerle dando un primo supporto ed indirizzarle alle figure abilitate alla cura, perché è molto importante intervenire tempestivamente».

Panchine

«In occasione della Giornata Nazionale Contro i Disturbi del Comportamento Alimentare – aggiunge il Dr. Piero Realdon, Direttore Distretto 2 Terme Colli e della funzione Territoriale Azienda Ulss 6 Euganea – una delle panchine della Piazza de' Claricini si colorerà di lilla, un messaggio importante per porre la dovuta attenzione su una problematica attuale che riguarda un numero crescente di giovani.

L'emergenza sanitaria ha comportato un aggravamento del fenomeno: appare fondamentale, anche valorizzando il contributo delle AACC e delle Associazioni di Volontariato, sensibilizzare i Cittadini sul tema e garantire dei percorsi ottimali di presa in carico».