Alla giovane padovana Eva Convertino il premio per il miglior racconto inedito

Eva Convertino, 29 anni, di Padova, è la vincitrice del Premio speciale Giovani Autori – sezione racconti inediti ambientati sui laghi per under 35 - promosso dal Comitato Premio Claudio De Albertis all’interno del concorso letterario Ceresio in Giallo che ha visto vincitore assoluto il giallista Piergiorgio Pulixi con il romanzo "Un colpo al cuore".

Premiazione

La premiazione del concorso promosso e organizzato dalla Pro Loco del Comune di Porto Ceresio si è svolta sulle rive del lago omonimo con grande partecipazione di pubblico e la presenza del Comitato organizzatore, di Carla De Albertis, presidente del Comitato che ha promosso e finanziato il Premio Giovani, dei giurati e degli autori premiati per le diverse sezioni del concorso.

Eva Convertino

Eva Convertino si è classificata prima con il racconto giallo La quiete del lago con il quale si è aggiudicata 300 euro di premio e la possibilità di vedere pubblicato il suo racconto nell’antologia Laghi e Delitti II (Fratelli Frilli Editori) che raccoglie i racconti inediti finalisti al concorso. La giovane è stata premiata da Carla De Albertis e del vincitore del concorso sezione romanzi editi, Piergiorgio Pulixi. «Scrivere è il modo più naturale di esprimermi – racconta Eva Covertino - Ho scritto molto, fin da ragazza, ma è la prima volta che affido un mio lavoro al giudizio di una giuria. Sono commossa e onorata di questa vittoria inattesa. La dedico alla mia città, Padova, che mi ha insegnato ad amare la bellezza, la cultura, l'arte. Grazie a tutti, a coloro che hanno creduto in me e nel mio lavoro. Continuerò a scrivere, anche per non deludere chi ha avuto fiducia in me».

Concorso

Anche quest’anno il concorso ha avuto un grande successo di pubblico e partecipazione e ha visto un’altissima qualità dei testi, sia per la sezione Giovani editi che per quella inediti. «La nostra iniziativa - conclude Carla De Albertis - rientra in un più vasta attività a sostegno delle eccellenze giovanili e di talenti emergenti nel campo delle arti, della creatività e dell’ingegno».