Giovane ubriaco aggredisce e minaccia la titolare di un bar: arrestato

Ubriaco, ha aggredito l'avventore di un bar, scagliandosi contro i carabinieri intervenuti per calmarlo.

Tensione

Nei guai è finito L.Z., classe 1988 di San Pietro in Gu che la serata di giovedì, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha aggredito una persona all'interno del bar-enoteca "La bottega di Tiziano" a San Pietro in Gu, minacciando la titolare e opponendo resistenza quando sono intervenuti i militari che hanno faticato per ammanettarlo. Il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima.

Controllo

A Lozzo Atestino i militari della locale stazione hanno poi deferito in stato di libertà per resistenza D.S., classe 2001 che a Galzignano in via Cengolina all'interno in un capannone in disuso è stato identificato insieme a te giovani. Il diciannovenne ha spintonato gli operatori che hanno dovuto immobilizzarlo. Un suo coetaneo che vive ad Arquà è stato trovato anche in possesso di uno spinello e segnalato alla Prefettura come consumatore abituale.