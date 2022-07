Marmolada, giovedì i funerali di Erica e Davide a Cittadella. Sarà lutto cittadino

L’ultimo saluto a Erica Campagnaro e Davide Miotti sarà celebrato giovedì 21 luglio alle 10 nel Duomo di Cittadella. Dopo il nullaosta della Procura di Trento è stato finalmente possibile fissare la data del funerale della coppia che ha perso tragicamente la vita il 3 luglio sulla Marmolada. Chi vorrà dare l'ultimo saluto ad Erica e Davide, mercoledì 20, nella chiesetta del cimitero di Cittadella, dalle 21 alle 22.30 troverà la camera ardente. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino, come deciso dal sindaco Luca Pierobon. Ci sarà la possibilità di assistere anche da piazzetta Monsignor Rossi, dove verranno sistemate alcune sedie e predisposto un impianto di diffusione sonora. I due corpi verranno poi cremati. Continua intanto in questi giorni la campagna di solidarietà organizzata dal Cai di Castelfranco per garantire un futuro sereno ai figli della coppia, Karen ed Ettore: finora sono più di 1.350 i donatori e 76 mila euro i soldi raccolti. L’iniziativa terminerà tra 51 giorni.