Giro ciclistico d’Italia femminile: domenica 10 luglio dalle 12 alle 14.30 traffico deviato

Potranno esserci disagi alla circolazione stradale domenica prossima, 10 luglio, a Montegrotto Terme per consentire il regolare svolgimento del 33° Giro ciclistico d’Italia femminile 2022 con il percorso di gare sgombero da veicoli tra le 12 e le 14.30.

Giro ciclistico d’Italia femminile

La polizia locale informa i cittadini che le strade in cui transiterà la corsa proveniente da Torreglia (via Caposeda,, viale della Croce Rossa (vecchia Circonvallazione), via Cataio, via Neroniana, viale Stazione, piazza Roma, via Roma per proseguire sulla Strada Romana con direzione Abano Terme/Padova) potranno essere chiuse anche per 30 minuti, come disposto dalla Prefettura di Padova.

Strade

Salvo il momento del passaggio della corsa in cui vi sarà il blocco totale delle strade, eventuali transiti lungo il percorso di gara potranno essere autorizzati solo al seguito della corsa, mai contro il percorso di gara.

Deviazioni

Saranno disposte delle deviazioni del traffico allo scopo di contemperare sia le esigenze della competizione sportiva che quelle della libera circolazione sulle strade, per garantire sia la tutela dei concorrenti che la sicurezza degli altri utenti.