Il Giro d'Italia arriva a Monselice: strade chiuse dalle 12.30, dodici i comuni interessati

Arriverà domani, venerdì 16 ottobre, a Monselice la 13esima tappa del Giro d'Italia con partenza da Cervia alle 11.40. Il percorso prevede gli attraversamenti delle province di Ravenna, Ferrara e Rovigo prima dell'arrivo nel Padovano (tre le 14 e le 14.45 in base alla media) con i transiti a Boara Pisani e Pozzonovo. La corsa si infiammerà a Galzignano (traguardo volante) dopo il primo passaggio a Monselice e in vista delle salite del Roccolo e di Calaone. Gli ultimi chilometri da Este alla città murata saranno tutti in piano.

I comuni interessati

Le strade del percorso verranno chiuse tra le 12 e le 13. I comuni interessati sono anche quelli di Stanghella, Solesino, Baone, Cinto Euganeo, Arquà Petrarca, Torreglia e Battaglia Terme. La sicurezza dell'evento è garantita lungo il percorso dai vari comuni, e all'arrivo di tappa a Monselice dagli Organizzatori. Sono impegnati nel supporto all'evento i volontari di protezione civile dei distretti Bassa Padovana, Colli Euganei Sud e Padova Sud per un totale di circa 110 volontari a cui si aggiungono 60 volontari di altri Gruppi della provincia. L'organizzazione della partecipazione del volontariato e il suo coordinamento vengono seguiti dalla Protezione Civile della Provincia di Padova, in stretto raccordo con i Distretti e i Centri di Coordinamento Comunali attivati per l'evento. Sui siti internet dei comuni interessati è possibile vedere i dettagli delle singole vie.

Divieto di assembramento

Come in tutto il territorio nazionale è in vigore il divieto di assembramento lungo il percorso con obbligo di mascherina e distanziamento. Sul rispetto delle regole vigileranno le polizie locali oltre che la scorta della polizia locale e i carabinieri delle stazioni del territorio. Nonostante le limitazioni da giorni bar e negozi di Monselice sono addobbati di rosa e anche gli alberghi hanno fatto registrare il quasi tutto esaurito. Due maxi schermi verranno installati in Campo della Fiera e in piazza San Marco.

Monselice-Mare

In occasione del passaggio del Giro d'Italia, la "Monselice-Mare" non sarà più chiusa ininterrottamente dalle ore 12.00 alle 15.30 come inizialmente previsto. Il tratto di percorrenza interessato dalla gara è di 700 metri e riguarda il passaggio dal Comune di Pozzonovo al Comune di Monselice. Pertanto, tale tratto sarà chiuso per il tempo strettamente necessario al passaggio dei ciclisti:

- dalle ore 12.30 alle 13.00 ca. Giro-E 2020 (dedicato alla Corsa Rosa con biciclette a pedalata assistita);

- dalle 14.30 alle 15.30 Giro d'Italia professionisti.