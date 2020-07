Giro d'Italia 2020: nuova data per la tappa di Monselice, inserita l'ascesa al Roccolo

Nuova data e piccola variazione di percorso per la tappa Cervia-Monselice del Giro d'Italia, originariamente prevista per il 22 maggio ma che arriverà nella cittadina murata il 16 ottobre. Due i chilometri in più nel percorso (da 190 a 192) dove è cambiata la penultima salita dei Colli Euganei: non più il passo Roverello ma il Roccolo preso da Torreglia prima dell'ascesa a Calone. Invariato il traguardo in una frazione che sembrerebbe disegnata su misura per ruote veloci che tengono negli strappi come quella del campionissimo Peter Sagan all'esordio assoluto al Giro d'Italia.

Giornata epica

La carovana rosa si presenterà in Veneto alla vigilia della cronometro del Prosecco in terra Trevigiana e delle grandi montagne tra Friuli e Trentino. La tappa numero 13 arriverà quindi nella città Murata che sogna un rilancio in grande stile dopo le delusioni di maggio per l'effetto dell'emergenza Coronavirus. Quella giornata il gruppo dopo aver superato la provincia di Ravenna si affaccerà nel rodigino prima di arrivare nel padovano dove negli ultimi 20 chilometri sono previste le ascese alle asperità dei colli Euganei.