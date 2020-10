Giro d'Italia: spettacolo di pubblico con migliaia di tifosi, vince Diego Ulissi

Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato sui Colli Euganei dove si è infiammata la Cervia-Monselice, 13esima tappa del Giro d'Italia che venerdì pomeriggio è arrivata nella città della Rocca. A vincere è stato Diego Ulissi (Uae) che ha preceduto la maglia rosa Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) sul traguardo.

La giornata

Dopo gli attraversamenti nelle province di Ravenna, Ferrara e Rovigo e il primo passaggio a Monselice a 50 km dal traguardo, la corsa si è accesa sulle rampe del Roccolo e quelle di Calaone con Sagan che ha provato a forzare e i migliori della classifica che si sono dati battaglia sull'ultima asperità. Il percorso selettivo ha lasciato 20 atleti nel gruppo di testa con lo sprint a ranghi ridotti che ha premiato Diego Ulissi abile a mettere la ruota davanti di pochi centimetri da quella del portoghese leader della classifica.

La festa

Monselice già dalla mattina si è vestita di festa con tanti tifosi sul percorso. Migliaia gli appassionati anche sulle due salite dei Colli Euganei, tutti con mascherine e rispettosi delle distanze. I pochi disagi alla circolazione per le chiusure e le strade off limits sono stati mitigati dal bel tempo col sole che ha illuminato il circuito dei Colli e la gioia per un evento portato a termine nonostante lo spettro del Coronavirus.

